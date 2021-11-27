В Свердловской области за сутки выявили 719 случаев коронавируса

Общее число заражённых в Свердловской области составляет 177 134. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале лабораторно подтверждено ещё 719 случаев заболевания коронавирусом. Общее число заражённых в Свердловской области составляет 177 134.

Из медучреждений региона по выздоровлению выписался 471 пациент, переболевший коронавирусом. В общей сложности победить инфекцию смогли уже 155 390 свердловчан. Сегодня на лечении в региональных больницах остаются 13 416 человек.

При этом COVID-19 унёс жизни ещё 34 жителей Свердловской области. За всё время пандемии от болезни в регионе скончались 8 328 человек.

Напомним, днём ранее на Среднем Урале было выявлено 724 новых пациента с коронавирусом.

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