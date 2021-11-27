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Общество / Здравоохранение и здоровье
27 ноября 2021, 13:56

Ещё почти 34 тысячи россиян заразились коронавирусом

Женщина в маске

Количество выписанных из больниц россиян за сутки превышает число заболевших - 36 494 выздоровевших. Фото: Галина Соловьёва.

За последние 24 часа в России было подтверждено 33 946 новых случаев заражения COVID-19. Количество выписанных из больниц россиян за сутки превышает число заболевших - 36 494 выздоровевших.

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом в России, в Москве за сутки подтвердили 5 116 новых пациентов, в Санкт-Петербурге - 3 316, а в Московской области - 1 983. Отметим, что в Свердловской области за минувшие 24 часа зафиксировано 719 случаев ковида.

Общее число инфицированных COVID-19 россиян составляет 9 536 825, из которых на сегодняшний день переболели 8 237 465 человек.

При этом количество умерших от коронавируса жителей России составляет 271 531 человек. Из них 1 239 граждан скончались за последние сутки.

Отметим, что днём ранее по стране было выявлено 34 690 случаев заболевания коронавирусом.

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