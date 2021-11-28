Коронавирусом за сутки заболели 33 548 россиян

Под медицинским наблюдением остаётся 1 801 001 человек. Фото: Галина Соловьёва.

В России коронавирус подхватили ещё 33 548 человек. Всего с начала пандемии на территории страны выявлено 9 570 373 случая заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом, из больниц выписались уже 8 268 111 россиян, в том числе 30 646 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс ещё 1 224 жизни. За всё время пандемии в России жертвой COVID-19 стали 272 755 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 224,1 млн тестов на коронавирус, в том числе 560 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаётся 1 801 001 человек.