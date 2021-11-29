Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
29 ноября 2021, 11:14

Благодаря инициативе свердловского омбудсмена около сотни привитых уральцев получили QR-код

QR-код

Свердловский омбудсмен помогла 93 привитым пожилым уральцам получить QR-код. Фото: Галина Соловьёва

В Комплексном центре социального обслуживания населения Октябрьского района Екатеринбурга состоялся приём жителей региона, прошедших вакцинацию от COVID-2019, но не имеющих QR-кода. Акция проведена по инициативе свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой в рамках ежегодного просветительского проекта Уполномоченного по правам человека в РФ «Правовой марафон для пенсионеров».

Поступающие в приёмную омбудсмена обращения пожилых уральцев говорят о том, что некоторые из них нуждаются в практической помощи. Кто-то не может скачать и открыть QR-код с Госуслуг и не знает, куда звонить, если подтверждение о вакцинации не поступает. Поэтому возникла необходимость в проведении такой акции.

Помимо сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека в Свердловской области в мероприятии участвовали специалисты областных минсоцполитики и минздрава, МФЦ, студенты Института радиоэлектроники и информационных технологий - РТФ УрФУ.

Как рассказали «Областной газете» в аппарате свердловского омбудсмена, на приём пришли 93 человека. Студенты УрФУ объяснили им, как применить возможности гаджетов. Специалисты минсоцполитики и МФЦ помогли в регистрации на Госуслугах, скачивании и распечатке QR-кода. Кому-то из пришедших понадобилась поддержка представителей минздрава. В итоге благодаря акции люди решили проблемы с получением QR-кода.

Татьяна Мерзлякова выразила признательность всем участникам мероприятия. Отдельную благодарность она выразила переводчикам Областного центра инвалидов и Свердловского регионального отделения Всероссийского общества глухих, которые помогли 18 глухим и слабослышащим посетителям, пришедшим на приём.

Добавим, что свердловский омбудсмен планирует проводить такие акции регулярно.

Читайте также:Свердловский омбудсмен поможет привитым пенсионерам получить QR-код.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.11.2021, 13:26 / Экономика
Средняя зарплата уральцев в сентябре достигла почти 48 тысячи рублей
29.11.2021, 13:08 / Общество
Семьи погибших на шахте "Листвяжная" начали получать выплаты
29.11.2021, 13:02 / Культура
Владимир Путин поздравил народного артиста России Евгения Миронова с 55-летием
29.11.2021, 12:32 / Общество
Свердловские национально-культурные объединения отпраздновали юбилей татарского поэта Габдуллы Тукая
29.11.2021, 12:19 / Общество
Умер глава полиции Краснотурьинска Валерий Стребков