В Свердловской области COVID-19 обнаружили ещё у 714 человек

Масочный режим продолжает действовать. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 714 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе заболело 178 564 жителя. За сутки из больниц Свердловской области выписалось 482 человека. Общее число выздоровевших достигло 156 339, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 34 случая смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 8 394 человека.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+161), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артёмовского, Артинского, Асбестовского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, посёлка Малышева, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Туринского городских округов, посёлка Уральский и Шалинского городского округа.

Днём ранее в регионе выявили 716 заболевшего коронавирусом. Ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 3 декабря можно здесь.