В Екатеринбурге открылась первая в России школа «живой хирургии»

В день открытия школы «живой хирургии» врачи УНИИФ провели показательную операцию на позвоночнике Фото: Галина Соловьёва

В Уральском научно-исследовательском институте фтизиопульмонологии (УНИИФ) Министерства здравоохранения России открылась первая в России школа «живой хирургии». Теперь уральские специалисты будут обучать врачей из разных регионов нашей страны проводить сложные операции на позвоночнике по современным технологиям.

С воспалительными заболеваниями позвоночника в новой операционной сотрудники УНИИФ в Екатеринбурге работают уже несколько лет. Хирургическая навигационная станция, силовое оборудование, интраоперационный компьютерный томограф, позволяющий за несколько секунд сделать 2D- и 3D-снимки на каждом этапе вмешательства – в современной операционной есть всё необходимое, чтобы проводить сложные хирургические операции по лечению тех пациентов, которые раньше считались неоперабельными.

В рамках Обязательного медицинского страхования здесь бесплатно принимают пациентов практически со всей России. Значительная часть из них – ВИЧ-инфицированные.

– Особенностью таких пациентов является то, что поражение идёт на нескольких уровнях позвоночника, и операции у них обычно проводятся по шесть, восемь, а иногда и девять часов, – рассказывает главный врач УНИИФ Евгений Егоров. – Благодаря интегрированной операционной мы можем сократить это время до трёх-четырёх часов. Вместо одной операции можно одновременно сделать две. Кроме того, наше оборудование позволяет более точно и чётко провести необходимые винты в тела позвоночника, что повышает безопасность для пациента. К тому же снижается время, проведённое под наркозом.

Главный врач УНИИФ Евгений Егоров считает, что такая же интегрированная операционная, как у них, должна появиться в каждом субъекте России Фото: Галина Соловьёва

Теперь же уральские специалисты будут не только оперировать, но и обучать своих коллег работать в подобных современных операционных. Отсюда и название школы – «живая хирургия». Обучение проходит во время операций на реальных пациентах.

– На обучение приглашаются уже квалифицированные врачи, которых не надо учить с нуля. Это будет для них, безусловно, уникальный опыт, и потом они смогут его распространить, – считает Евгений Егоров. – Мы хотим, чтобы такие интегрированные операционные появились в каждом субъекте России.

Сами пациенты, попадающие на лечение в УНИИФ, рады, что их в прямом смысле ставят на ноги.

– Я была лежачей почти год – у меня обнаружили спондилит и провели уже три операции, – рассказывает жительница Первоуральска Ирина Гусь. – В итоге мне заменили шесть позвонков – два в шейном и четыре в грудном отделах – и теперь я снова могу чувствовать землю под ногами.

Ирина Гусь ждёт проведения ещё одной операции, а пока заново учится ходить Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Так выглядит рентген позвоночника после операции. Фото: Галина Соловьёва