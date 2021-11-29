Законы о QR-кодах в транспорте обсудят на заседании комитета по соцполитике свердловского Заксобрания

Законопроекты обсуждаются на заседании Общественной палаты Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва

Обсуждение федеральных законов о QR-кодах в транспорте в Заксобрании Свердловской области начнёт комитет по социальной политике. Этот вопрос значится в повестке заседания комитета.

Докладчиком назначен председатель комитета Заксобрания по соцполитике Вячеслав Погудин. Запланировано обсуждение позиции свердловских депутатов по поводу федерального закона № 17357-8 "О внесении изменений в ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (в части введения некоторых ограничительных мер в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции) (внесён Правительством России). Вопрос в повестке значится пятым по счёту.

Добавим, что сегодня законопроекты обсуждаются на заседании Общественной палаты Свердловской области. Общественники подчёркивают, что необходима разъяснительная работа с населением.

На прошлой неделе "Облгазета" сообщала, что в Законодательное собрание Свердловской области поступили федеральные законопроекты о QR-кодах в транспорте и общественных местах. Ожидается, что депутаты рассмотрят их на заседании областного парламента 7 декабря.

Напомним, что 12 ноября Правительство России внесло законопроекты в Госдуму. Предполагается, что оба документа - о введении QR-кодов для посещения общественных мест и для проезда на железнодорожном и авиационном транспорте - будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля россияне смогут предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на ковид, но после этой даты результаты ПЦР-теста будут приниматься только у граждан с медотводом от вакцинации от коронавируса.