Из-за омикрон-штамма Израиль на 14 дней закрыл границы для иностранцев

Полететь в ближайшее время в Израиль не получится Фото: Галина Соловьёва

Израиль с сегодняшнего дня на две недели закрыл границы для иностранцев. Причина тому новый штамм коронавируса - "омикрон".

Что касается вакцинированных или переболевших граждан этой страны, возвращающихся домой, они обязаны сдать ПЦР-тест, а затем уйти на самоизоляцию. Выйти из карантина они могут после проведения на третий день второго ПЦР-теста с отрицательным результатом. Если же это исследование не будет проведено, то они обязаны находиться на карантине все 14 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Израиля.

Столько же времени находиться на самоизоляции предстоит и непривитым израильтян, сделавшим ПЦР-тест по возвращении домой. На седьмой день им нужно снова сделать такой же тест. Если его результат будет отрицательным, то им можно выйти из карантина. Граждане, возвращающиеся из стран, которые обозначены как красные, с вечера 28 ноября направляются на карантин в специальный отель. Там они находятся до получения результатов ПЦР-теста, пройденного в аэропорту Бен-Гурион.

«При отрицательном результате они будут переведены на домашний карантин, а на седьмой день им предстоит пройти дополнительный ПЦР-тест. - указано в заявлении министерства. - После получения отрицательного результата второго теста они смогут выйти из карантина».

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