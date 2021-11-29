На Среднем Урале прошли общественные обсуждения поправок в закон о QR-кодах

Главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских заявил, что благодаря вакцинации в регионе фиксируется падение заболеваемости. Фото: Алексей Кунилов.

Общественники Свердловской области провели обсуждение поправок в федеральный закон о введении системы с допуском в COVID-free-зоны по QR-кодам. Участники дискуссии опирались на предложения свердловчан, из которых рассмотрено уже более 500 обращений.

Председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин подчеркнул, что как сторонники, так и противники вакцинации должный быть в первую очередь заинтересованы в прекращении пандемии COVID-19.

Задача Общественной палаты - услышать каждого, собрать мнения всех жителей области. Зафиксировать все позиции, проанализировать и отправить в федеральную Общественную палату, которая направит их в Госдуму, где депутаты на основе отзывов из всех регионов решат - принимать или не принимать данные изменения", - сказал Левин.

По мнению заместителя председателя Общественной палаты Владимира Винницкого, нужно утвердить перечень медицинских противопоказаний к вакцинации, определить процедуру отзыва персональных данных после того, как ограничительные меры будут отменены, а также предусмотреть исключения, позволяющие, к примеру, перелёт на основании ПЦР-теста, если человек болен или у него умер близкий.

В свою очередь уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Елена Артюх отметила, что среди обратившихся к ней представителей бизнеса противников вакцинации нет. При этом предприниматели высказываются за возможные послабления в режиме работы общепита и организаций в сфере услуг в том случае, если они соблюдают антиковидные требования.

Главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских заявил, что благодаря вакцинации в регионе фиксируется падение заболеваемости.

"На протяжении трёх последних недель в Свердловской области мы видим стабилизацию и постепенное снижение заболеваемости. Это результат как раз тех мер, которые был внедрены в Свердловской области в конце октября – начале ноября. Видя эффективность таких мер в нашем регионе и ряде других субъектов страны, считаем законопроект необходимым", - передаёт его слова департамент информполитики региона.

Напомним, что 12 ноября Правительство России внесло законопроекты в Госдуму. Предполагается, что оба документа - о введении QR-кодов для посещения общественных мест и для проезда на железнодорожном и авиационном транспорте - будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля россияне смогут предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на ковид, но после этой даты результаты ПЦР-теста будут приниматься только у граждан с медотводом от вакцинации от коронавируса.

Читайте также:

Волонтёры из "красной зоны" встретились с митингующими антиваксерами.