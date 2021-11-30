Александр Гинцбург: на разработку вакцины против омикрон-штамма потребуется не более 10 дней

Директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что на разработку новой версии вакцины против омикрон-штамма коронавируса потребуется не более 10 дней. На регуляторные процедуры и доказательства того, что вакцина безопасна и иммуногенна, понадобятся ещё 45-50 дней.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Как отметил Александр Гинцбург, обычно регуляторные процедуры занимают около двух с половиной месяца. В условиях чрезвычайной ситуации, по его словам, можно уложиться в 45-50 дней. Руководитель НИЦ добавил, что необходима более полная информация об омикрон-штамме. Только после этого можно обсуждать замену вакцины.
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