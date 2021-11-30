Ещё 32 648 россиян попали в официальную статистику по COVID-19

Под медицинским наблюдением из-за COVID-19 остаются 1,8 млн человек. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявили 32 648 случаев заражения коронавирусом. Скончались ещё 1 229 человек. Общее число инфицированных COVID-19 россиян составляет 9 636 881.

Больше всего в официальную статистику по коронавирусу попало за сутки москвичей - 2 788 человек. Свердловская область с 705 случаями коронавируса занимает восьую строчку среди регионов.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время более 8,3 миллиона россиян, в том числе 33 442 человека - за последние сутки. Скончались более 275 тысяч жителей страны.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 224,9 млн тестов на коронавирус, в том числе 369 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1,8 млн человек.

Накануне стало известно о 33 860 заболевших россиянах, 27 700 выписавшихся из больниц и 1 209 скончавшихся.

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