Пенсионер из Екатеринбурга борется за то, чтобы его поселили не в дом престарелых, а в подвальное помещение

Геннадий Попов у входа в свой подвал. Фото: Галина Соловьёва

75-летний скульптор из Екатеринбурга Геннадий Попов 18 лет прожил в подвале старого дома. Этой весной здание определили под снос, жильцов расселили, а Геннадий Попов остался. Полгода он жил без воды, отопления и электричества. О пенсионере узнал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, и мужчине предоставили помещение в центре социального обслуживания населения. Однако он отказывается там жить.

Дом-мастерская

Двери двухэтажного жёлтого дома в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге раскрыты настежь, оконные рамы выбиты, внутри мусор, ободранные стены, куски мебели – всё, как в обычной аварийной постройке, готовой под снос. Но если спуститься по узкой лестнице в подвал, то на тяжёлой железной двери можно увидеть листок с надписью: «Внимание! Жильцы ещё не выехали!!!»

Этот листок повесил Геннадий Попов ещё полгода назад. Прежде чем показать нам своё жилище, он надевает налобный фонарик на чёрную кепку, включает его и открывает дверь в подвал. Нас обволакивает влажный затхлый, как из погреба, воздух. Здесь холодно и сыро, под ногами хрустит битое стекло, по потолку и стенам расползлась чёрная паутина, вещи пятнами покрывает белая плесень. Мы пробираемся в полумраке из комнаты в комнату по узкому проходу, всё остальное пространство завалено мусором, бесчисленным количеством коробок, нерабочей техникой, инструментом. Единственное, что не валяется, а скученно стоит на полках – статуэтки белых и золотых ангелов, животных, женщин и мужчин – произведения Геннадия Геннадьевича.

– Тут когда-то было довольно шикарно: музыка играла, телевизор работал, висели на стенах маски, стояли скульптуры, – хриплым голосом рассказывает хозяин подвала. – Зимой было жарко от батарей, а летом – прохладно. Работал водопровод, я стирал в тазике на столе, но мылся в душе у сантехника в конце этого дома. Здесь же делал скульптуры, поэтому это и дом, и мастерская.

В самой дальней комнате стоит старый холодильник, столы, шкафы – здесь когда-то была кухня. В ещё одной части подвала находится ванная – там Геннадий Попов сушил и хранил скульптуры. Сейчас же мужчина обитает только в одной комнате в центре своего подвала. Здесь есть узкая лежанка, накрытая одеялом и чёрной тёплой курткой, рядом – стол, заваленный инструментами, кистями, посудой, пустыми консервными банками, под потолком развешаны пакеты с едой, чтобы к ней не добрались крысы. Неизвестно, действительно ли подвал Попова был шикарным или 18 лет жизни в этом убежище были такими же страшными, как те 15 минут, которые мы тут провели.

Бедный художник

В молодости Геннадий Попов был успешным студентом Художественного училища имени И.Д. Шадра в Екатеринбурге, после работал фотографом на свадьбах, радиотехником, телемастером, художником-монументалистом, сварщиком, трудился в строительной бригаде по возведению Храма-на-Крови, а в последние годы был скульптором. Творчество, кажется, единственное, о чём пенсионер говорит с радостью.

– Любимых скульптур у меня много! – Геннадий Геннадьевич перебирает в руках статуэтки собственной работы, подсвечивая их налобным фонариком. – Это – ангел, который протягивает своё сердце на руке. Это – голова дракона, его заказывал богатый охотник. Одну скульптуру делаю примерно месяц, использую бетон и гипс. Как вылепишь статую, надо закрыть её тканью и на время забыть о ней. Через несколько дней, а лучше недель откроешь – и сразу все ошибки и недостатки бросаются в глаза. Это мой приём.

Скульптура – единственная возможность для мужчины заработать. Он утверждает, что сейчас его пенсия – всего 4 500 рублей, так как остальные деньги вычитают по исполнительному листу. Однако пенсия не может быть ниже прожиточного минимума – для пенсионеров Свердловской области это 9 521 рубль. Геннадий Попов считает, что с него вычитают комиссию за кредит 2013 года в 160 тысяч рублей.

Бездомным Геннадий Попов официально стал в 1985 году. В тот год его выгнала из дома жена и, по словам пенсионера, переписала на себя их трёхкомнатную квартиру на Уралмаше. Двое детей Попова тоже перестали поддерживать какую-либо связь с отцом.

– Вот такая семья, – по слогам проговаривает он. – Я ушёл в лес, прятался в заброшенном сарае два лета. Зимой перебирался в подвалы, гаражи, где уже начал работать скульптором. В 2003 году я обратился в администрацию Орджоникидзевского района, чтобы мне помогли найти жильё, в котором я смогу устроить мастерскую. Меня поселили в это помещение на законных основаниях.

Но документов, доказывающих законность проживания в подвале, у Геннадия Попова нет. Он пытался получить их несколько лет подряд, обращался в районную прокуратуру и администрацию Екатеринбурга, однако в ответ получал извещения о том, что разрешения на проживание в этом доме он не имеет. Поэтому весной 2021 года повестки о расселении здания получили все жильцы аварийного дома, кроме Геннадия Попова, который по документам там не числился.

– В мае я заметил, что всё чаще к нашему дому приезжали «Газели», люди грузили вещи, – вспоминает пенсионер. – А в июне в здании выключили электричество. Думал, это ненадолго. Но свет так и не дали, я перестал работать, по 150 рублей в день тратил на батарейки и свечи, мне стало не хватать денег, я начал голодать.

В тот момент в квартирах уже никто не проживал, электричество и воду отключили навсегда.

«Я не этого прошу»

– К нам впервые обратился человек через службу спасения, – говорит заведующий отделением помощи гражданам, оказавшимся в кризисной ситуации, комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) «Малахит» Дмитрий Елсуков.

Именно к нему попал голодающий в холодном подвале Геннадий Попов. Пенсионера привезли в кризисное отделение, чтобы поселить в комнату на двухнедельный карантин, так как он не вакцинировался от коронавируса. Затем его собирались оформить в дом-интернат для пожилых людей. Однако Геннадий Геннадьевич отказался от этого предложения, попросил не удерживать его и вновь вернулся в подвал.

– Тогда мы предложили выделить Геннадию Попову личное помещение в КЦСОН «Малахит», – продолжает Дмитрий Елсуков. – Эта комната расположена в цокольном этаже дома-интерната, там можно устроить подобие студии, разместить часть его вещей и инструментов.

Комнату, которая предназначена для Геннадия Геннадьевича, ещё не успели обставить мебелью: есть только кровать, деревянный стол, стул и несколько коробок с вещами пенсионера. Сюда он переехал примерно неделю назад, периодически здесь ночует, но каждый день возвращается в свой подвал.

– А кто сторожить это всё будет? – заявляет Геннадий Попов. – Из ценного – весь мой инструмент, аппаратура, диски с фильмами. Я это караулю от мародёров. В новую комнату перевезли совсем немного вещей, а тут моя жизнь осталась!

Не всё нажитое пенсионером добро можно держать в комнате «Малахита» из-за санитарных норм. Кроме того, от этого помещения он тоже уже отказался в письменном виде.

– В доме престарелых ничего не разрешают делать: только ходить и смотреть друг на друга по расписанию, – возмущается пожилой скульптор. – А я творческий человек, всю жизнь работал в любое время, и сейчас у меня руки чешутся. В «Малахите» тоже мастерить не получится: у меня и стружка, и грязь будет, а там такое не положено. Меня здесь обогрели, накормили, но я не этого прошу. Я хочу, чтобы меня переселили в связи со сносом здания, как других жильцов. Я знаю, что квартиру на этаже мне не дадут, поэтому прошу подвал другого жилого дома.

– Но вы же понимаете, что подвал не приспособлен для нормальной жизни? – спрашиваю собеседника.

– Да, но зато работать можно. Стучи, греми – никому ты не мешаешь, – парирует он.

– А если для вас не найдут помещение?

– Как? – Геннадий Попов немного бледнеет, в его взгляде сквозит совсем детская обида. – Не найдут старику помещение? Это же смех! Я и сам знаю на Уралмаше два хороших подвала – переезжай и живи. И тогда у меня всё сразу наладится: начну работать, у меня появятся деньги, я перестану болеть.

Мы прощаемся возле «Малахита». На улице тихо падает хлопьями снег. Геннадий Попов, одетый полностью в чёрное, резко выделяется на этом светлом фоне.

– Я сейчас поем, посплю и часов в восемь вечера обратно в подвал отправлюсь – сторожить, – говорит он напоследок.

А я вспоминаю табличку, которая висела на стене в подвале Попова рядом с деревянным крестом: «Мы уверенно идём своим курсом».

Журналист «ОГ» продолжает следить за судьбой пожилого скульптора.

Компетентно Во время подготовки этого материала журналист «ОГ» получила ответ от заместителя начальника департамента информационной политики администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян, которая пояснила, что исполнить просьбу Геннадия Попова не получится. – Подвал – это нежилое помещение, куда нельзя переселить человека, – пояснила она. – Кроме того, подвальные помещения многоквартирного дома (как и чердаки и лестничные клетки) являются общедомовым имуществом и принадлежат собственникам квартир. То есть человек, живя в подвале, ещё и незаконно будет пользоваться чужим имуществом. Либо на общем собрании жителей дома должно быть принято большинством голосов решение о таком виде использования общедомового имущества. Не думаю, что это возможно.

Раньше Геннадий Попов готовил еду на конфорке, но с отключением в доме электричества единственным способом приготовить что-то стала маленькая газовая горелка Фото: Галина Соловьёва

Геннадий Попов хочет, как и раньше, жить в подвале жилого дома, чтобы иметь возможность мастерить скульптуры в любое время Фото: Галина Соловьёва

В подвешанных к потолку пакетах пенсионер прячет еду, чтобы туда не забрались крысы Фото: Галина Соловьёва

Спальное место Геннадия Попова – это узкая кушетка, накрытая курткой и старым одеялом Фото: Галина Соловьёва

Геннадий Попов показывает свой рисунок Георгия Победоносца, по которому он впоследствии делал статую Фото: Галина Соловьёва

В подвале Геннадия Попова множество его скульптур, а также вещей из советской эпохи Фото: Галина Соловьёва

Множество коробок с вещами, которые Геннадий Попов подготовил для переезда Фото: Галина Соловьёва

Комната в «Малахите», которую предлагают Геннадию Попову Фото: Галина Соловьёва

Табличка на стене в подвале Геннадия Попова Фото: Галина Соловьёва

Опубликовано в №222 от 01.12.2021