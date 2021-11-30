Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
30 ноября 2021, 15:28

В России не планируют вводить штрафы за отказ от вакцинации от коронавируса

Очередь в пункт вакцинации.

За отказ от вакцинации штрафовать не планируют. Фото: Галина Соловьёва.

Штрафы за отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции в России вводить не планируют. Такой вывод следует из сегодняшней встречи пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с журналистами.

«Мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России», - приводит ТАССответ представителя Кремля на вопрос, могут ли ввести в нашей стране меры, аналогичные тем, которые планируется ввести в Австрии за отказ от прививки от коронавируса.

Напомним, что в этой европейской стране, как заявил её канцлер Александр Шелленберг, обязательную вакцинацию от ковида планируется начать с 1 февраля 2022 года. За отказ от иммунизации будут штрафовать. Размер штрафа составит до 7,2 тысячи евро.

Читайте также:

Всё, что известно о новом штамме коронавируса "омикрон".

За сутки в Свердловской области выявили 705 случаев коронавируса.

Сюжет

Пандемия коронавируса
Рассказываем, как борются с коронавирусной инфекцией в других странах

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.11.2021, 15:56 / Общество
В Свердловской области с коронавирусом госпитализировано 89 детей
30.11.2021, 15:28 / Общество
В России не планируют вводить штрафы за отказ от вакцинации от коронавируса
30.11.2021, 15:25 / Общество
В Екатеринбурге закрыли открытый в пятницу каток в парке Маяковского
30.11.2021, 15:06 / Общество
Заявки на социальную газификацию подали 12,8 тысячи свердловчан
30.11.2021, 15:04 / Общество
В Свердловской области изменится номер горячей линии Пенсионного фонда