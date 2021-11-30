В России не планируют вводить штрафы за отказ от вакцинации от коронавируса

Штрафы за отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции в России вводить не планируют. Такой вывод следует из сегодняшней встречи пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с журналистами.
«Мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России», - приводит ТАССответ представителя Кремля на вопрос, могут ли ввести в нашей стране меры, аналогичные тем, которые планируется ввести в Австрии за отказ от прививки от коронавируса.
Напомним, что в этой европейской стране, как заявил её канцлер Александр Шелленберг, обязательную вакцинацию от ковида планируется начать с 1 февраля 2022 года. За отказ от иммунизации будут штрафовать. Размер штрафа составит до 7,2 тысячи евро.
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