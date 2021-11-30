Игра в ковида: поспешный выход с дистанта грозит его возвращением

Иллюстрация: Максим Смагин

С завтрашнего дня Уральский федеральный университет досрочно выводит с дистанта на очное обучение первокурсников трёх институтов и двух департаментов. Между тем подобный опыт ряда школ региона показал, что это ведёт к новому витку закрытия классов.

Заболеваемость коронавирусом на Среднем Урале нельзя назвать низкой уже с минувшего лета (в конце июля число заразившихся привысило 500 в сутки), но осенью, с выходом на учёбу всех школьников и студентов, цифры поползли вверх, особенно в ноябре, перешагнув отметку в 700 новых случаев заболевания ежедневно. В связи с этим колледжи, техникумы и вузы в нашей области стали переходить на дистанционную учёбу, и одним из первых об этом объявил УрФУ.

Согласно приказу ректора УрФУ Виктора Кокшарова, с 15 ноября и до конца 2021 года все лекции, практические занятия и семинары в вузе должны проходить дистанционно (исключение сделали только для лабораторных и исследовательских работ, требующих специального оборудования – их разрешили проводить очно с соблюдением правил санитарной безопасности). Вчера стало известно, что ректор УрФУ подписал новый приказ, по которому вернуться на учёбу в университетские аудитории могут студенты:

Института экономики и управления,

Института физической культуры, спорта и молодёжной политики,

Института естественных наук и математики,

Психологи и лингвисты Гуманитарного института.

Опыт школ негативен...

В университете уточняют: с удалённого режима решено выйти досрочно, так как студенты и преподаватели недовольны качеством проведения занятий в удалённом режиме.

С одной стороны, обучающихся отлично можно понять, особенно контрактников, которые вместе с родителями возмущаются тем, что выкладывают немалые деньги за обучение, уровень которого упал, а оплату никто не снижает.

Но, с другой стороны, пример уральских школ показывает, что возвращение к привычному формату учёбы сейчас ни к чему хорошему не приводит. С конца осени отдельные классы по области (особенно в Екатеринбурге) по причине подъёма заболеваемости ОРВИ и ковидом стали высаживать на карантин, через месяц всех школьников отправили на каникулы, а потом и на дистант. С 22 ноября школьники вышли с дистанта, но сейчас, спустя всего неделю, по данным департамента образования Екатеринбурга, в столице Урала вновь более 80 классов учатся удалённо из-за выявленных случаев COVID-19 и ОРВИ. Также из-за инфекций закрыты около ста групп в детских садах.

...но университеты важнее

Несмотря на всё вышеизложенное, УрФУ сейчас не предъявляют никаких требований относительно QR-кодов для студентов, которых выводят на очное обучение. Получается, что в одной аудитории могут собраться как здоровые, так и носители вируса.

– Коронавирус молодеет и стал чаще распространяться среди детей, поэтому студенты сейчас более безопасная категория. Если на занятия будет приходить порядка 80 процентов привитых от коронавируса, все присутствующие станут соблюдать масочный режим, а руководство университета будет строго подходить к необходимым санитарным требованиям, то ничего страшного не произойдёт, – уверена главный эпидемиолог екатеринбургской городской больницы №2 Алёна Севастьянова. – Но если среди студентов нет такого числа привитых, то я бы не рекомендовала выходить с дистанта (количество привитых в УрФУ нам в вузе сообщить не смогли. – Прим «ОГ»).

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии Уральского государственного медицинского университета Алебай Сабитов имеет более жёсткую позицию по этому вопросу:

– Ковид никуда не ушёл, в больницах по-прежнему много пациентов – зачем рисковать и выводить студентов с дистанта? Особенно, если человек не болел, не привит и имеет какие-то хронические заболевания. Получается, что на одну чашу весов мы кладём образование, а на другую – здоровье и жизни множества людей.

В последние несколько дней весь мир обеспокоился появлением нового штамма COVID-19, который был впервые обнаружен в ЮАР, а сейчас распространяется в других странах. ВОЗ назвала его «омикрон» и уже предупреждает, что он более заразен, чем предыдущие штаммы. Подробнее о том, что известно о новом штамме коронавируса, читайте в ближайшем номере «ОГ».

Опубликовано в №222 от 01.12.2021 под заголовком «Игра в ковида»