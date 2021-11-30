Владимир Путин поручил кабмину подготовить в недельный срок обновлённый план борьбы с коронавирусом

Президент РФ поручил Правительству подготовить в недельный срок обновлённый план борьбы с коронавирусом. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин поручил Правительству за неделю подготовить план борьбы с коронавирусом в связи с появлением омикрон-штамма. Об этом глава государства сказал сегодня, 30 ноября, на инвестиционном форуме "Россия зовёт!".

"Я прошу правительство в недельный срок - сейчас хочу обратиться к своим коллегам из Правительства Российской Федерации - подготовить обновлённый план действий в связи с рисками распространения нового штамма коронавируса, вместе с тем учитывая глобальный, трансграничный характер инфекции", - сказал глава государства.

Как ранее заявил РИА Новостям директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург: "сокращать срок ревакцинации для вакцины "Спутник V" из-за штамма "омикрон" не придётся, вакцина даёт больший спектр антител, чем другие препараты, а антиген вряд ли резко изменится".

Напомним, "Областная газета" писала о том, как новый штамм коронавируса В.1.1.529, которому ВОЗ присвоила греческую букву "омикрон" был выявлен в середине ноября на юге Африки. После первых исследований в ЮАР стало известно, что новый штамм обладает 50 мутациями. Из них 34 обладают способностью легко проникать в клетки человека. Часть мутаций затрудняет обнаружение патогена антителами.

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