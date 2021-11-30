Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
30 ноября 2021, 17:22

Владимир Путин поручил кабмину подготовить в недельный срок обновлённый план борьбы с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин.

Президент РФ поручил Правительству подготовить в недельный срок обновлённый план борьбы с коронавирусом. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин поручил Правительству за неделю подготовить план борьбы с коронавирусом в связи с появлением омикрон-штамма. Об этом глава государства сказал сегодня, 30 ноября, на инвестиционном форуме "Россия зовёт!".

"Я прошу правительство в недельный срок - сейчас хочу обратиться к своим коллегам из Правительства Российской Федерации - подготовить обновлённый план действий в связи с рисками распространения нового штамма коронавируса, вместе с тем учитывая глобальный, трансграничный характер инфекции", - сказал глава государства.

Как ранее заявил РИА Новостям директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург: "сокращать срок ревакцинации для вакцины "Спутник V" из-за штамма "омикрон" не придётся, вакцина даёт больший спектр антител, чем другие препараты, а антиген вряд ли резко изменится".

Напомним, "Областная газета" писала о том, как новый штамм коронавируса В.1.1.529, которому ВОЗ присвоила греческую букву "омикрон" был выявлен в середине ноября на юге Африки. После первых исследований в ЮАР стало известно, что новый штамм обладает 50 мутациями. Из них 34 обладают способностью легко проникать в клетки человека. Часть мутаций затрудняет обнаружение патогена антителами.

Читайте также:

Александр Гинцбург: на разработку вакцины против омикрон-штамма потребуется не более 10 дней.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.11.2021, 18:45 / Общество
Владимир Путин заявил об успешном испытании нового гиперзвукового оружия
30.11.2021, 18:34 / Спорт
Многократный чемпион мира по боксу будет выступать в Екатеринбурге
30.11.2021, 17:53 / Политика
«Политический хайп»: позицию свердловских коммунистов по QR-кодам осудили
30.11.2021, 17:53 / Общество
14 человек погибли при крушении вертолёта в Азербайджане
30.11.2021, 17:42 / Спорт
Три свердловские пловчихи выступят на чемпионате мира на короткой воде