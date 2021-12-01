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1 декабря 2021, 08:13

В Нижнем Тагиле 15 тысяч заболевших коронавирусом: данные по городам

Люди в масках в трамвае в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагили болеют или переболели ковидом 4,2% населения, прививки поставили 43,2% горожан. Фото: Павел Ворожцов

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. В Нижнем Тагиле число инфицированных COVID-19 перевалило за 15 тысяч. Болеют или переболели ковидом 4,2% городского населения.

Нижний Тагил является вторым городом-лидером по числу заразившихся с начала пандемии после Екатеринбурга. В столице Урала за всё время зафиксировано 67 795 случае заражения. Это 4,5% населения. На эти два города приходится 46% от числа всех заболевших в Свердловской области.

По последним данным, вакциацию от коронавируса в регионе прошли 45,9% жителей. В Екатеринбурге - 47% горожан, в Нижнем Тагиле - 43,2% граждан.

Напомним, что накануне стало известно о 705 новых ковид-пациентах в Свердловской области, 485 выписавшихся и 35 скончавшихся.

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