В Свердловскую область поступило 162 000 доз "Спутника Лайт"

В Свердловскую область поступила крупнейшая партия однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" - 162 000 доз. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
В Instagram он рассказал, что прибывшие дозы доставлены на склад "Фармации". Позже их распределят по региону.
"За всё время нам поступило уже более 2,5 млн доз различной вакцины от COVID-19. Прививочная компания идёт активно", - отметил губернатор.
По данным свердловского оперштаба, сделать прививку против COVID-19 1 декабря можно:
1) в Екатеринбурге
- Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – до 18.00;
- ТРЦ VEER Mall (пр. Космонавтов, 108д) – до 18.00;
- ТЦ «ОМЕГА» (пр. Космонавтов, 41) – до 18.00;
- ЖК (ул. Мехренцева, 38, офис, 1-й этаж) – до 19.00;
- ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – до 19.00;
- ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – до 19.00;
- Кольцово (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1-й этаж, здравпункт) – до 19.00;
- ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – до 19.00;
- ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45) – до 19.00;
- ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – до 18.00;
- ТРЦ «Кировский» (пер. Сиреневый бульвар, 2) – до 18.00;
- Гипермаркет «Сима-Ленд» (ул. Черняховского, 86/12, 1-й этаж) – до 18.00.
2) в Сысерти – ДК им. Романенко (ул. Ленина, 32) – до 20.00.
3) в Нижнем Тагиле
- ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31б) – с 16.00 до 20.00;
- ТРЦ «Квадрат» (ул. Пархоменко, 41) – с 16.00 до 19.00;
- Центральный торговый комплекс (ул. Газетная, 97а) – до 19.00.
4) в Асбесте – ТЦ «Nebo» (ул. Ленинградская, 26/2, 2-й этаж) – до 18.00.
5) в Серове – КТ «Родина» (ул. Ленина, 179) – до 15.30 и ТЦ «Nebo» (ул. Ленина, 215) – до 19.30.
6) в Ирбите – Гостиница «Ница» (ул. Первомайская, 46) – до 14.00.
7) в Реже – ТЦ «Березка» (ул. Ленина, 1) – до 18.00.
8) в Верхней Салде – Дом книги (ул. Парковая, 12) – до 13.00 и администрация Верхнесалдинского ГО (ул. Энгельса, 46) – с 14.00 до 18.00.
Добавим, на прошлой неделе Средний Урал получил почти 50 тысяч доз "Спутника Лайт".
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале