В Свердловскую область поступило 162 000 доз "Спутника Лайт"

1 декабря прививку против COVID-19 можно сделать в восьми муниципалитетах региона. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловскую область поступила крупнейшая партия однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" - 162 000 доз. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

В Instagram он рассказал, что прибывшие дозы доставлены на склад "Фармации". Позже их распределят по региону.

"За всё время нам поступило уже более 2,5 млн доз различной вакцины от COVID-19. Прививочная компания идёт активно", - отметил губернатор.

По данным свердловского оперштаба, сделать прививку против COVID-19 1 декабря можно: 1) в Екатеринбурге Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – до 18.00;

ТРЦ VEER Mall (пр. Космонавтов, 108д) – до 18.00;

ТЦ «ОМЕГА» (пр. Космонавтов, 41) – до 18.00;

ЖК (ул. Мехренцева, 38, офис, 1-й этаж) – до 19.00;

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – до 19.00;

ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – до 19.00;

Кольцово (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1-й этаж, здравпункт) – до 19.00;

ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – до 19.00;

ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45) – до 19.00;

ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – до 18.00;

ТРЦ «Кировский» (пер. Сиреневый бульвар, 2) – до 18.00;

Гипермаркет «Сима-Ленд» (ул. Черняховского, 86/12, 1-й этаж) – до 18.00. 2) в Сысерти – ДК им. Романенко (ул. Ленина, 32) – до 20.00. 3) в Нижнем Тагиле ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31б) – с 16.00 до 20.00;

ТРЦ «Квадрат» (ул. Пархоменко, 41) – с 16.00 до 19.00;

Центральный торговый комплекс (ул. Газетная, 97а) – до 19.00. 4) в Асбесте – ТЦ «Nebo» (ул. Ленинградская, 26/2, 2-й этаж) – до 18.00. 5) в Серове – КТ «Родина» (ул. Ленина, 179) – до 15.30 и ТЦ «Nebo» (ул. Ленина, 215) – до 19.30. 6) в Ирбите – Гостиница «Ница» (ул. Первомайская, 46) – до 14.00. 7) в Реже – ТЦ «Березка» (ул. Ленина, 1) – до 18.00. 8) в Верхней Салде – Дом книги (ул. Парковая, 12) – до 13.00 и администрация Верхнесалдинского ГО (ул. Энгельса, 46) – с 14.00 до 18.00.

Добавим, на прошлой неделе Средний Урал получил почти 50 тысяч доз "Спутника Лайт".