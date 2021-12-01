На Среднем Урале зафиксировали 704 случая COVID-19 за сутки

Суммарное число инфицированных ковидом жителей региона составляет 179 973. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области за последние 24 часа подтвердили 704 случая заражения коронавирусной инфекцией. В общей сложности на территории региона COVID-19 был подтверждён почти у 180 тысяч человек.

За день из больниц Среднего Урала по выздоровлению выписались 489 пациентов. Общее число выздоровевших свердловчан на сегодняшний день составляет 157 313. На лечении остаются 14 198 жителей региона, подхвативших коронавирус.

При этом опасная инфекция унесла жизни ещё 33 человек на Среднем Урале. Всего от коронавируса умерли 8 462 свердловчанина.

Суммарное число инфицированных ковидом жителей региона составляет 179 973. Напомним, что вчера было выявлено 705 новых пациентов с COVID-19.

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