В ноябре на Среднем Урале составили более 4 тысяч протоколов за нарушение эпидрежима

В ноябре составлено более 4 тысяч протоколов за нарушение эпидрежима. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области подвели итоги первого месяца действия усиленных мер эпидемиологической безопасности. Они связаны с введением в конце октября QR-кодов в некоторых общественных местах.

«Межведомственными контрольными группами за этот период проверено более 60 тысяч объектов потребительского рынка, сферы услуг, а также учреждений спорта и культуры, - сообщает региональный департамент информполитики.

С начала усиления мер по профилактике коронавируса ежедневно более 300 межведомственных контрольных групп проводят проверки в торгово-развлекательных центрах, супермаркетах, организациях общепита и сферы услуг, спортивных объектах и учреждениях культуры. Такие мероприятия проходят и в общественном транспорте. В зоне контроля и то, как соблюдается масочный режим в пунктах вакцинации.

Накануне эти рейды состоялись в десятках салонов красоты и барбершопов Екатеринбурга и региона. Как сказал проверяющим один из руководителей таких заведений, «клиенты идут навстречу, не отказываются показывать QR-код либо документ о вакцинации». По его словам, с началом введения усиленных мер наблюдался даже отток клиентов. Сейчас же клиенты относятся с пониманием к необходимости таких мер.

Как показали результаты проверок, постепенно становится меньше объектов бытового обслуживания, в которых нарушаются правила о предъявлении QR-кодов.

По информации департамента информполитики, в ноябре контрольные группы на Среднем Урале проверили 61 271 объект потребительского рынка. В их числе предприятия розничной торговли и сферы оказания услуг, торгово-развлекательные центры. В этот период проведены такие мероприятия в 14,4 тысячи единиц общественного транспорта. По результатом проверок составлено 4460 протоколов об административных правонарушениях. Четверть таких документов оформлено в Екатеринбурге.

Напомним, что новые антиковидные ограничения начали действовать в Свердловской области в конце октября.

Читайте также:

После введения QR-кодов в Свердловской области в 120 раз снизился темп роста заболеваемости COVID-19.

Свердловчанина оштрафовали на 15 тысяч рублей за несоблюдение режима самоизоляции.

Сколько стоит выйти из дома с ковидом?