В Свердловском минздраве прокомментировали масштабный сбой в поликлиниках Екатеринбурга

В минздраве Свердловской области заявили, что сбой был вызван перегрузкой сети. Фото: Павел Ворожцов.

Жители Екатеринбурга 1 декабря сообщали о невозможности записаться на приём к врачу и прохождение обследований. В минздраве Свердловской области заявили, что это было вызвано перегрузкой сети.

У екатеринбуржцев не получалось записаться в поликлиники с самого утра. Работа медучреждений и приёмы врачей возобновились только около 15:00.

В пресс-службе свердловского министерства здравоохранения сказали, что причиной стал технический сбой.

"По информации МИАЦ утром из-за перегрузки сети произошел сбой при передаче документов на федеральный сервис. По состоянию на 14:00 в основном все технические вопросы были решены", - сообщили "ОГ" в министерстве.

При этом в некоторых медучреждениях технические проблемы оставались и после 14:00, однако в последствии они были устранены.