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2 декабря 2021, 09:15

Концентрация вакцины от ковида для детей от 6 лет будет в десять раз меньше, чем у "Спутник V"

Девочке делают прививку.

Рабочее название препарата - "Спутник 2М". Фото : Галина Соловьёва.

Концентрация вакцины от ковида для детей в возрасте от 6 до 11 лет может быть в десять раз меньше, чем "Спутник V". Рабочее название данного препарата - "Спутник 2М".

Об этом ТАСС рассказал директор национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Скорей всего мы остановимся на концентрации меньшей в десять раз", - отметил он. Руководитель центра подчеркнул, что по аналогии со "Спутник М", препарат можно назвать "Спутник-2М". Но это пока рабочая версия.

В начале недели руководитель НИЦ заявил, что документы на получение разрешения о проведении клинических исследований этого препарата уже поданы в Минздрав РФ.

По словам Александра Гинцбурга, в среднем на принятие решения о выдаче таких разрешений уходит около месяца. При этом он выразил надежду, что ответ будет получен раньше этого срока.

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