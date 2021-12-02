Свердловские больницы начали высылать результаты анализов по почте и через СМС

Нововведения уже снизили нагрузку на call-центры поликлиник. Фото: Павел Ворожцов

Две свердловские больницы начали выдавать результаты анализов пациентам в удалённом режиме. Речь идёт о ГКБ №14 Екатеринбурга и городской больнице Каменска-Уральского.

В первой - результаты анализов, в том числе ПЦР-тестов на COVID-19, высылают на электронную почту. Для этого пациенты заполняют форму в разделе "Медицинские услуги онлайн" на сайте ГКБ №14, где указывают адрес почты.

"Сотрудники поликлиники ежедневно обрабатывают заявки, оставленные пациентами на сайте, вносят их электронные адреса в компьютерную программу. После того, как почта пациента внесена в программу, все дальнейшие анализы будут автоматически отправляться на неё", - рассказала замруководителя екатеринбургской больницы по амбулаторно-поликлинической службе Светлана Дашутина.

Тем временем, городская больница Каменска-Уральского начала СМС-оповещение горожан о результатах ПЦР-тестирования. Уже более семи тысяч каменцев получили сообщения о положительном или отрицательном тесте на COVID-19, не обращаясь дополнительно в больницу. Результаты должны приходить на следующий день.

В свердловском минздраве отмечают, что процесс выдачи результатов анализов оптимизирован в этом году в рамках проекта "Бережливая поликлиника" и в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Нововведения уже снизили нагрузку на call-центры поликлиник и облегчили процедуру дозвона в медучреждение горожан по другим вопросам. Отметим, что во многих частных больницах и лабораториях система информирования по почте и через смс действует уже давно.

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