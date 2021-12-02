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Общество / Здравоохранение и здоровье
2 декабря 2021, 14:14

В Москве вводят единый федеральный стандарт выдачи справок о медотводах от вакцинации

Медик со шприцом.

Жители столицы теперь могут получить медотвод от вакцинации против ковида по новым правилам. Фото: Галина Соловьёва.

Правила получения медицинского отвода от прививки против инфекции планируется упорядочить к 1 февраля 2022 года. Подтвердить его может справка с Госуслуг.

С сегодняшнего дня получить медотвод по новому алгоритму могут жители Москвы, там вводят единый федеральный стандарт выдачи справок о медотводах от вакцинации. А с февраля следующего года он начнёт действовать для всех россиян.

Напомним, что Министерство здравоохранения РФ в середине ноября выпустило приказ № 1053н. Речь в нём идёт о порядке выдачи и форме справок о наличии медицинских противопоказаний к прививке или о факте перенесённого заболевания, на основании которых выдаётся сертификат с QR-кодом. Судя по этому документу, с февраля регионы будут обязаны направлять на Госуслуги информацию о наличии у граждан противопоказаний к вакцинации. На их основе людям выдадут справки по утверждённой Минздравом форме.

Сейчас в Москве оперативно формируется цифровой регистр медотводов, После отработки технология будет передана на федеральный уровень.

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