В Москве вводят единый федеральный стандарт выдачи справок о медотводах от вакцинации

Правила получения медицинского отвода от прививки против инфекции планируется упорядочить к 1 февраля 2022 года. Подтвердить его может справка с Госуслуг.
С сегодняшнего дня получить медотвод по новому алгоритму могут жители Москвы, там вводят единый федеральный стандарт выдачи справок о медотводах от вакцинации. А с февраля следующего года он начнёт действовать для всех россиян.
Напомним, что Министерство здравоохранения РФ в середине ноября выпустило приказ № 1053н. Речь в нём идёт о порядке выдачи и форме справок о наличии медицинских противопоказаний к прививке или о факте перенесённого заболевания, на основании которых выдаётся сертификат с QR-кодом. Судя по этому документу, с февраля регионы будут обязаны направлять на Госуслуги информацию о наличии у граждан противопоказаний к вакцинации. На их основе людям выдадут справки по утверждённой Минздравом форме.
Сейчас в Москве оперативно формируется цифровой регистр медотводов, После отработки технология будет передана на федеральный уровень.
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