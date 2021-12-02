В Свердловской области выявили менее 700 новых случаев COVID-19

Накануне сообщалось о 704 новых ковид-пациентах. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 698 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области. В последний раз менее 700 случаев в регионе регистрировали 29 октября.

Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 180 671. Из них уже выписали 157 789 свердловчан (+476 за сутки). На лечении остаются почти 14,4 тысячи пациентов.

За сутки подтверждена смерть 31 пациента. Всего от коронавируса скончались 8 493 человека, сообщает федеральный оперштаб.

По данным региональных властей, прирост заболевших COVID-19 сокращается благодаря вакцинации и введённым ограничениям. Первым компонентом уже привито более 1,9 миллиона человек, более 1,6 миллиона завершили вакцинацию.

Уточняется, что количество пациентов, состояние которых оценивается как тяжёлое, по сравнению с показателями месячной давности сократилось на 23,3% - до 720 человек. Количество пациентов на аппаратах ИВЛ - на 26,5% - до 369 человек.

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