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2 декабря 2021, 13:33

За сутки коронавирус выявили у 33 389 россиян

коронавирус

Под медицинским наблюдением остаётся 1 731 397 человек. Фото: Галина Соловьёва.

В России коронавирус подхватили ещё 33 389 человек. Всего с начала пандемии на территории страны выявлено        9 703 107 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом, из больниц выписались уже 8 400 117 россиян, в том числе 35 185 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс ещё 1 221 жизнь. За всё время пандемии в России жертвой COVID-19 стали 277 640 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 226,1 млн тестов на коронавирус, в том числе 655 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 731 397 человек.

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