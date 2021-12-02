Спустя пять лет в селе Каменского района вновь появится отделение МФЦ

Жители села Покровского с 2017 года ждут возобновления работы местного МФЦ. Фото: Алексей Кунилов

В селе Покровском Каменского городского округа в 2017 году упразднили стационарный пункт многофункционального центра. Всё это время местные жители, если могли, оформляли документы через портал Госуслуг или ездили в соседние населённые пункты. С июля 2021 года в Покровском организовали выездное обслуживание населения раз в неделю, но сельчане всё равно ждут возвращения отдела МФЦ.

– Когда в нашем селе закрылся пункт МФЦ, стало очень неудобно подавать заявления, получать документы, – рассказывает «Облгазете» жительница ПокровскогоЕкатерина Орзина. – Я сама специально освоила Госуслуги, а документы всё равно пришлось отдавать лично в МФЦ. Иногда времени ждать выездных специалистов нет, а ездить в городской МФЦ нам, пенсионерам, вообще нежелательно из-за коронавируса, поэтому и хотим, чтобы у нас был свой центр «Мои документы».

Как пояснили журналисту «ОГ» в пресс-службе многофункционального центра Свердловской области, до 2017 года местный пункт МФЦ находился в здании сельской администрации и работал дважды в неделю. Его упразднили из-за аварийного состояния постройки. При этом выездные специалисты начали оказывать услуги в Покровском только спустя четыре года и по предварительной записи на приём, что не всегда удобно местным жителям. Из-за этого услуга не пользуется большой популярностью: с июля по октябрь 2021 года принято всего 36 пакетов документов.

– В местном бюджете нет средств на поддержание работы отделения МФЦ, поэтому когда помещение обветшало и перестало отвечать требованиям безопасности, работу приостановили, – говорит глава Каменского района Сергей Белоусов. – Покровская администрация, где раньше находился МФЦ, переехала в новое отремонтированное здание по адресу Специалистов, 9. Там один из кабинетов свободен для работы этой службы. Мы уже отправили предложение возобновить в Покровском деятельность отделения МФЦ в этом помещении.

В свердловском отделении МФЦ журналисту «ОГ» подтвердили готовность открыть подразделение в Покровском при условии, что помещение будет соответствовать их требованиям, а после ремонта с этим проблем быть не должно.

Опубликовано в №224 от 03.12.2021 под заголовком «Спустя пять лет в селе Каменского района вновь откроют отделение МФЦ»