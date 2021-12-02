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Общество / Здравоохранение и здоровье
2 декабря 2021, 16:24

Минздрав РФ продлил сроки действия сертификата для переболевших COVID-19 до года

Сертификат

Ранее такие сертификаты действовали шесть месяцев. Фото: Павел Ворожцов.

В Министерстве здравоохранения России приняли решение о продлении срока действия сертификатов для переболевших коронавирусом до одного года. По словам помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова, работа по переоформлению выданных сертификатов уже началась.

Ранее такие сертификаты действовали шесть месяцев.

"Сертификат о перенесённой ковид-инфекции действует 12 месяцев с даты выздоровления. Все новые сертификаты оформляются на этот срок. <...> Эта чисто техническая процедура завершится в ближайшее время. Все необходимые решения приняты", - передаёт слова Кузнецова ТАСС.

Напомним, 24 ноября в ходе совещания Президента России Владимира Путина с членами Правительства вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила с инициативой по увеличению срока действия сертификатов о перенесённом COVID-19. Глава государства предложение поддержал.

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