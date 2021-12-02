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Общество / Здравоохранение и здоровье
2 декабря 2021, 18:06

Реабилитационный стационар в Екатеринбурге вновь принимает профильных пациентов

Пациенты в стационаре.

Стационар снова начал принимать пациентов на реабилитацию. Фото: Галина Соловьёва.

Стационар центральной городской клинической больницы №3 Екатеринбурга вернулся к реабилитации пациентов. Ранее это медучреждение перепрофилировали в инфекционный госпиталь.

Такое решение принято областным Минздравом из-за улучшения эпидемиологической ситуации. По словам заместителя главного врача по медицинской части ЦГКБ № 3 Марины Мазуровой, двадцать пациентов после перенесённых инсультов, травм и коронавируса, уже госпитализированы в стационар.

Как указано на сайте больницы, многие пациенты, выписанные после острых состояний, в домашних условиях ждали возможности попасть на реабилитацию. Теперь, после проведения ПЦР-диагностики, их госпитализируют в это медучреждение, расположенное по адресу ул. Братьев Быковых, 16.

Добавим, что во время неблагоприятной эпидемиологической ситуации в ЦГКБ № 3 перепрофилировали два стационара общей мощностью 245 коек для оказания медицинской помощи пациентам с ковидом.

Напомним, в сентябре этого года стационар ЦГКБ №3 уже возобновлял реабилитацию пациентов. Но потом из-за ухудшения эпидемиологической ситуации его снова перепрофилировали в инфекционный госпиталь. 

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Областная газета Свердловской области

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