Свердловские больницы начали присылать результаты ПЦР-тестов по e-mail и смс

Фото: Галина Соловьева

Свердловчане начали получать результаты анализов на коронавирус из государственных медучреждений по электронной почте и с помощью смс-сообщений.

В ноябре смс-оповещение жителей о результатах ПЦР-тестирования запустила городская больница Каменска-Уральского. Лаборант отправляет сообщение одновременно с внесением результатов в федеральный регистр. К моменту подготовки материала такие сообщения получили более восьми тысяч каменцев.

– Услуга вдвое сократила нагрузку на колл-центр поликлиники, тем самым упростив процедуру дозвона в лечебное учреждение горожан по другим вопросам, – сообщила пресс-секретарь учреждения Елена Апрод. – Главное – правильно указать номер телефона.

Информационное нововведение появилось и в поликлинике городской клинической больницы №14 Екатеринбурга. На сайте учреждения можно оставить заявку на выдачу результатов ПЦР-теста по электронной почте – они будут высланы в течение двух дней. После того как почта пациента попадёт в программу, все дальнейшие анализы будут отправляться на неё автоматически.