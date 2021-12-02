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Общество / Здравоохранение и здоровье
2 декабря 2021, 19:34

Свердловские больницы начали присылать результаты ПЦР-тестов по e-mail и смс

бесконтактный тест на коронавирус

Фото: Галина Соловьева

Свердловчане начали получать результаты анализов на коронавирус из государственных медучреждений по электронной почте и с помощью смс-сообщений.

В ноябре смс-оповещение жителей о результатах ПЦР-тестирования запустила городская больница Каменска-Уральского. Лаборант отправляет сообщение одновременно с внесением результатов в федеральный регистр. К моменту подготовки материала такие сообщения получили более восьми тысяч каменцев.

– Услуга вдвое сократила нагрузку на колл-центр поликлиники, тем самым упростив процедуру дозвона в лечебное учреждение горожан по другим вопросам, – сообщила пресс-секретарь учреждения Елена Апрод. – Главное – правильно указать номер телефона.

Информационное нововведение появилось и в поликлинике городской клинической больницы №14 Екатеринбурга. На сайте учреждения можно оставить заявку на выдачу результатов ПЦР-теста по электронной почте – они будут высланы в течение двух дней. После того как почта пациента попадёт в программу, все дальнейшие анализы будут отправляться на неё автоматически.

  • Опубликовано в №224 от 03.12.2021 
Областная газета Свердловской области
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