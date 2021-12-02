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Общество / Здравоохранение и здоровье
2 декабря 2021, 19:50

В Свердловской области на 5 % снизилась смертность от болезней системы кровообращения

Крест на могиле

Люди реже стали умирать от болезней системы кровообращения. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области стали реже умирать от болезней системы кровообращения. За девять месяцев 2021 года смертность в этой категории снизилась на 5%.

В регионе идёт реализация проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Благодаря этому в Свердловской области в этом году дооснастили новым медоборудованием два региональных сосудистых центра и 12 первичных сосудистых отделений. Это повысило доступность специализированной медпомощи пациентам с болезнями системы кровообращения.

"В результате проведённых мероприятий показатель смертности от болезней системы кровообращения на территории Свердловской области за 9 месяцев 2021 года снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", – цитирует заместителя министра здравоохранения по Свердловской области Андрея Шастина региональный департамент информполитики.

Напомним, рамках региональной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями до 2024 года из бюджета Свердловской области будет выделено более 1,7 миллиарда рублей.

Областная газета Свердловской области

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