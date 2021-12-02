Цена на детскую вакцину от коронавируса будет ниже стоимости "Спутника V"

Цена на детскую вакцину будет ниже стоимости "Спутника V". Фото: Галина Соловьёва.

Федеральная антимонопольная служба России согласовала цену на детскую вакцину от ковида "Спутник M". Она составит 600,48 рубля, что почти на треть ниже стоимости "Спутника V".

На более низкую цену препарата повлияло уменьшение производственных затрат в сравнении со "Спутником V". Ведь в вакцине для детей более низкая концентрация действующих частиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Для сравнения: "Спутник V" стоит около 900 рублей.

Напомним, что вакцину "Спутник М" зарегистрировали в России 24 ноября. Создан этот препарат на базе "Спутника V". Как и взрослая вакцина, состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

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