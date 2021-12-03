За сутки коронавирусом заразились 32 930 россиян

На территории страны проведено свыше 226,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 625 тысяч – за последние 24 часа. Фото: Галина Соловьёва.

В России за последние 24 часа коронавирусом заболели 32 930 человек. Всего же с начала пандемии в нашей стране зафиксировано 9 736 037 случаев заражения COVID-19.

По информации федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, из больниц выписался уже 8 436 631 россиянин, в том числе за последние сутки - 36 514 человек. За этот же период из-за коронавируса ушли из жизни 1 217 человек. Всего с момента начала пандемии в России жертвой ковида стали 278 857 граждан.

На территории страны проведено свыше 226,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 625 тысяч – за последние 24 часа. Такие данные приводит Роспотребнадзор. 1 719 408 человек остаются под медицинским наблюдением.

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