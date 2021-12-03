В Свердловской области за сутки зафиксировали 697 случаев заражения ковидом

За сутки коронавирусом заболели 697 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области за последние 24 часа подтвердили 697 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии на территории региона ковидом заболели 181 368 жителей Среднего Урала.

За сутки выписано 475 свердловчан. Всего за время пандемии выздоровело 158 264 жителя региона. На лечении остаются более 14,5 тысячи человек.

Зафиксирована смерть 32 пациентов. По информации федерального оперштаба, с начала пандемии в Свердловской области зарегистрировано 8 525 таких случаев. Отмечается, что состояние 716 пациентов оценивается как тяжёлое. 452 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 368 - на аппаратах ИВЛ.

Напомним, что сутками ранее на Среднем Урале выявили 698 случаев коронавируса, а за день до этого их было 704.

Ранее "Областная газета писала о том, что за всё время пандемии коронавирус подхватили 68 тысяч екатеринбуржцев. В этом же материале указана статистика и по другим муниципальным образованиям Свердловской области.