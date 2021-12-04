В Верхней Пышме 3 тысячи заболевших коронавирусом: данные по городам

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. В Верхней Пышме число инфицированных COVID-19 превысило 3 тысячи. Болеют или переболели ковидом 3,5% городского населения.
Напомним, что Нижний Тагил на этой неделе преодолел отметку в 15 тысяч заболевших, а Екатеринбург - в 68 тысяч.
Более 3 тысяч заразившихся за всё время пандемии выявлено в 10 свердловских муниципалитетах. На них приходится почти 70% всех случаев коронавируса в регионе. Среди городов-лидеров:
- Екатеринбург (68 269 переболевших или болеющих COVID-19),
- Нижний Тагил (15 195),
- Первоуральск (9 247),
- Каменск-Уральский и Каменский район (7 147),
- Ревда (6 288),
- Берёзовский (4 768),
- Реж (4 650),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (4 213),
- Камышлов и Камышловский район (3 641),
- Верхняя Пышма (3 046).
Добавим, что последние два дня в Свердловсской области выявляют менее 700 случаев заражения коронавирусом за сутки.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале