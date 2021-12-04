В Верхней Пышме 3 тысячи заболевших коронавирусом: данные по городам

Последние два дня в Свердловсской области выявляют менее 700 случаев заражения коронавирусом за сутки. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. В Верхней Пышме число инфицированных COVID-19 превысило 3 тысячи. Болеют или переболели ковидом 3,5% городского населения.

Напомним, что Нижний Тагил на этой неделе преодолел отметку в 15 тысяч заболевших, а Екатеринбург - в 68 тысяч.

Более 3 тысяч заразившихся за всё время пандемии выявлено в 10 свердловских муниципалитетах. На них приходится почти 70% всех случаев коронавируса в регионе. Среди городов-лидеров:

Екатеринбург (68 269 переболевших или болеющих COVID-19),

Нижний Тагил (15 195),

Первоуральск (9 247),

Каменск-Уральский и Каменский район (7 147),

Ревда (6 288),

Берёзовский (4 768),

Реж (4 650),

Красноуфимск и Красноуфимский район (4 213),

Камышлов и Камышловский район (3 641),

Верхняя Пышма (3 046).

Добавим, что последние два дня в Свердловсской области выявляют менее 700 случаев заражения коронавирусом за сутки.