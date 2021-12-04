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Общество / Здравоохранение и здоровье
4 декабря 2021, 10:23

В Верхней Пышме 3 тысячи заболевших коронавирусом: данные по городам

Женщина в маске идёт по улице

Последние два дня в Свердловсской области выявляют менее 700 случаев заражения коронавирусом за сутки. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. В Верхней Пышме число инфицированных COVID-19 превысило 3 тысячи. Болеют или переболели ковидом 3,5% городского населения.

Напомним, что Нижний Тагил на этой неделе преодолел отметку в 15 тысяч заболевших, а Екатеринбург - в 68 тысяч.

Более 3 тысяч заразившихся за всё время пандемии выявлено в 10 свердловских муниципалитетах. На них приходится почти 70% всех случаев коронавируса в регионе. Среди городов-лидеров:

  • Екатеринбург (68 269 переболевших или болеющих COVID-19),
  • Нижний Тагил (15 195),
  • Первоуральск (9 247),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (7 147),
  • Ревда (6 288),
  • Берёзовский (4 768),
  • Реж (4 650),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (4 213),
  • Камышлов и Камышловский район (3 641),
  • Верхняя Пышма (3 046).

Добавим, что последние два дня в Свердловсской области выявляют менее 700 случаев заражения коронавирусом за сутки.

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Областная газета Свердловской области

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