В свердловские сёла возвращаются госаптеки

До конца года точки государственной аптечной сети «Фармация» откроются в Белоярском городском округе, Рефтинском и Реже. Фото: Предоставлено ГАУ СО «Фармация»

В ближайший месяц в Белоярском городском округе появится сразу четыре новые аптеки. Аптечные пункты при медучреждениях откроются в сёлах Кочневское и Камышево, а также в посёлке Студенческий. В селе Большебрусянское со следующей недели начнёт работать полноценная аптека. Новые аптеки по поручению губернатора Свердловской области Евгения КУЙВАШЕВА открывает сеть государственных аптек «Фармация».

Напомним, в начале этого года в Белоярском городском округе закрылась сеть муниципальных аптек, где жители могли получать лекарства по бесплатным и льготным рецептам. В районе действует 13 коммерческих аптек, но 10 из них (!) находятся в самом Белоярском и посёлке Косулино: предприниматели не идут в отдалённые населённые пункты. В сентябре жители рассказали об этой ситуации на прямой линии губернатора. Евгений Куйвашев поручил областному минздраву заняться расширением государственной аптечной сети.

В самом посёлке Белоярский государственная аптека «Фармации» уже работает, она была открыта в этом году. Помещения новых аптек в других населённых пунктах городского округа отремонтированы, в них завозят оборудование и медикаменты, оформили на работу фармацевтов.

– Всё население ждёт открытия новой аптеки, – говорит начальник Большебрусянской сельской управы Василий Сивохо. – Почти год провели без аптечного пункта. За лекарствами ездили в Белоярский, Двуреченск и даже Екатеринбург.

Также в декабре начнут работу аптечные пункты в посёлке городского типа Рефтинский и в городе Реж, а на конец декабря – январь следующего года запланировано открытие аптечных пунктов в Карпинске и посёлке Ис Нижнетуринского городского округа.

– Расширение сети государственных аптек активно продолжится и в следующем году, – отметил директор «Фармации» Андрей Герстнер. – Идёт работа по поиску подходящих помещений для открытия аптек и аптечных пунктов там, где есть острая потребность жителей в обеспечении медикаментами и льготными лекарственными препаратами.

В первом квартале следующего года, как отметил Андрей Герстнер, планируется открыть дополнительные аптечные пункты сети «Фармация» при ЦГКБ №1 в Екатеринбурге, при ГБ №1 в Нижнем Тагиле и при ЦРБ в посёлке городского типа Пышма.

Справка «ОГ» Сегодня сеть государственных аптек «Фармация» представлена 77 аптеками и аптечными пунктами в медучреждениях. Они расположены в 55 населённых пунктах Свердловской области и обеспечивают жителей самых отдалённых территорий региона медикаментами, в том числе и льготными лекарственными препаратами.