При посещении новогодних утренников в свердловских детсадах не потребуются QR-коды

Замгубернатора подчеркнул, что список посетителей таких мероприятий будет определять руководство детского сада. Фото: Галина Соловьёва.

Замглавы Среднего Урала Павел Креков заявил, что для посещения новогодних утренников в детсадах родителям не потребуются QR-коды. При этом замгубернатора подчеркнул, что список посетителей таких мероприятий будет определять руководство детского сада.

Павел Креков сказал об этом в ходе брифинга оперштаба по борьбе с COVID-19 в Свердловской области.

"Учебные учреждения - детсады и школы - не входят в перечень мест с допуском по QR-кодам. Соответственно туда могут прийти те, кто определён руководством этого учреждения в качестве участников мероприятия. Это может быть как один родитель, так и оба, но решение по этому вопросу принимает руководство учреждения", - отметил замгубернатора.

При этом если речь идёт о театрах или концертных площадках, где проводятся новогодние мероприятия для детей, то сопровождающие обязаны иметь при себе QR-коды. Павел Креков напомнил, что праздники для детей должны проходить в соответствие с санитарными нормами: заполняемость театров не должна превышать 75% от вместимости учреждения, в детских садах утренники должны проходить у каждой группы по отдельности, а праздники в школах - по отдельности в классах.

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Свердловские власти пока не планируют вводить QR-коды в транспорте.