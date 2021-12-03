Опубликован график работы мобильных пунктов вакцинации в Свердловской области на 4-10 декабря

Поставить прививку от COVID-19 можно в торговых центрах и магазинах 12 населённых пунктов Среднего Урала. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области обновился график работы выездных пунктов вакцинации от коронавируса. Поставить прививку от COVID-19 можно в торговых центрах и магазинах 12 населённых пунктов Среднего Урала.

Мобильные пункты вакцинации от коронавируса будут работать по следующим адресам:

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Отметим, что для прохождения вакцинации от коронавируса необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Кроме того, заполнить все необходимые документы заранее можно по этой ссылке.

По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, на Среднем Урале зарегистрировано уже более 800 тысяч вакцинированных граждан, имеющих QR-коды. Только 3 декабря первым компонентом привились 14 тыс. человек, а вторым компонентом - 20 тыс. человек.

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