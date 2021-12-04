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4 декабря 2021, 13:42

За сутки в Свердловской области выявили 692 случая коронавируса

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Менее 700 новых ковид-пациентов за сутки в регионе выявляют третьи сутки подряд. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 692 случая коронавируса выявили в Свердловской области по данным на 4 декабря. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан составляет 182 тысячи.

Менее 700 новых ковид-пациентов за сутки в регионе выявляют третьи сутки подряд. Накануне стало известно о 697 заразившихся, 475 выздоровевших и 32 скончавшихся.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время около 159 тысяч свердловчан. На лечении остаются 14,5 тысячи ковид-пациентов. Состояние более 700 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Скончались с начала пандемии более 8,5 тыс. человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 35 летальных исходов.

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