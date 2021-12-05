В Свердловской области COVID-19 обнаружили ещё у 687 человек

Масочный режим необходимо соблюдать. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 687 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе заболело 182 747 жителей. За сутки из больниц Свердловской области выписалось 471 человек. Общее число выздоровевших достигло 159 221, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 34 случая смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 8 594 человека.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+122), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артёмовского, Артинского, Асбестовского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Верхотурья, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Новой Ляли, посёлка Малышева, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского городского округа, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского и Туринского городских округов.

Днём ранее в регионе выявили 692 заболевших коронавирусом. Ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 10 декабря можно здесь.

Свердловской области за октябрь скончалось 2 765 человек с подтверждённым COVID-19. Это более чем в 4 раза превышает показатели октября прошлого года (+427,4%).