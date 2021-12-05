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Общество / Здравоохранение и здоровье
5 декабря 2021, 13:33

В России коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 32 602 человека

Женщина в маске

Люди чаще стали либо неправильно носить маски, либо не носить вообще.Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 32 602 человека. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 9 801 613 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцией заразились ещё 3 301 человек. В Свердловской области, которая находится на восьмом месте в списке регионов, заболело 687 жителей.

Из больниц выписались уже 8 502 406 россиян, из которых 30 593 человека выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс 1 206 жизней. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 281 278 человек.

Отметим, что днём ранее в России выявили 32 974 новых пациента.

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