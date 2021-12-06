Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
6 декабря 2021, 09:00

Девять вернувшихся из ЮАР россиян сдали положительный тест на коронавирус

Врач изучает тест на коронавирус

Заболевших выявили на рейсах в Россию 3 и 4 декабря. Фото: Павел Ворожцов

Девять вернувшихся из ЮАР россиян могут быть заражены омикрон-штаммом коронавируса. Они сдали положительный ПЦР-тест, штаммовая принадлежность коронавируса устанавливается.

Все девять заражённых россиян госпитализированы. До этого в России ещё не было выявлено ни одного случая заболевания штаммом омикрон.

"3 и 4 декабря специалисты санитарно-карантинного контроля провели все необходимые мероприятия на рейсах из ЮАР и Эфиопии. На рейсе из Эфиопии находилось 58 пассажиров непосредственно из Южно-Африканской Республики, работу с ними вели специалисты санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзора и психологическая служба МЧС России. Для граждан организовано экспресс-тестирование в аэропорту, они размещены в обсерваторе, ежедневно проходят ПЦР-тестирование", - рассказали в Роспотребнадзоре.

Ранее Россия ввела 14-дневный карантин для граждан, возвращающихся из ЮАР.

Напомним, что штамм коронавируса "омикрон" был зарегистрирован 11 ноября. Первый случай заражения выявили в Ботсване, а затем - в Южно-Африканской Республике. 

Читайте также:

Всё, что известно о новом штамме коронавируса "омикрон".

Из-за омикрон-штамма Израиль на 14 дней закрыл границы для иностранцев.

Александр Гинцбург: на разработку вакцины против омикрон-штамма потребуется не более 10 дней.

Сюжет

Пандемия коронавируса
Рассказываем, как борются с коронавирусной инфекцией в других странах

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.12.2021, 11:34 / Общество
Жителей Заречного предупредили о взрывах 6 декабря
06.12.2021, 11:26 / Общество
Жители Каменска-Уральского выбирают место под стелу "Город трудовой доблести"
06.12.2021, 11:10 / Общество
Саудовская Аравия начнёт пускать вакцинированных "Спутником V" россиян с 1 января 2022 года
06.12.2021, 11:09 / Общество
Бульвар «Гимнастов» появился в Солнечном
06.12.2021, 10:27 / Экономика
Центробанк предложил обязать банки возвращать деньги жертвам киберпреступников