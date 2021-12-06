Девять вернувшихся из ЮАР россиян сдали положительный тест на коронавирус

Девять вернувшихся из ЮАР россиян могут быть заражены омикрон-штаммом коронавируса. Они сдали положительный ПЦР-тест, штаммовая принадлежность коронавируса устанавливается.
Все девять заражённых россиян госпитализированы. До этого в России ещё не было выявлено ни одного случая заболевания штаммом омикрон.
"3 и 4 декабря специалисты санитарно-карантинного контроля провели все необходимые мероприятия на рейсах из ЮАР и Эфиопии. На рейсе из Эфиопии находилось 58 пассажиров непосредственно из Южно-Африканской Республики, работу с ними вели специалисты санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзора и психологическая служба МЧС России. Для граждан организовано экспресс-тестирование в аэропорту, они размещены в обсерваторе, ежедневно проходят ПЦР-тестирование", - рассказали в Роспотребнадзоре.
Ранее Россия ввела 14-дневный карантин для граждан, возвращающихся из ЮАР.
Напомним, что штамм коронавируса "омикрон" был зарегистрирован 11 ноября. Первый случай заражения выявили в Ботсване, а затем - в Южно-Африканской Республике.
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