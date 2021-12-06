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Общество / Здравоохранение и здоровье
6 декабря 2021, 13:42

В России выявили ещё 32 136 заразившихся коронавирусом

коронавирус

Под медицинским наблюдением остаются 1 688 373 человек. Фото: Галина Соловьёва.

В России коронавирус подхватили ещё 32 136 человек. Всего с начала пандемии на территории страны выявлено 9 833 749 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом, из больниц выписались уже 8 530 476 россиян, в том числе 28 070 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс ещё 1 184 жизни. За всё время пандемии в России жертвой COVID-19 стали 282 462 человека.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 228,5 млн тестов на коронавирус, в том числе 485 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 688 373 человек.

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Областная газета Свердловской области

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