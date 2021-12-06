Ещё один ковидный госпиталь прекращает работу в Свердловской области

За время его работы лечение против COVID-19 в нем получили свыше 2,7 тысяч человек. Фото: Павел Ворожцов

Сысертский ковидный госпиталь прекращает работу. С 7 декабря больница возобновляет плановую и неотложную госпитализацию.

Ковидный госпиталь работал в Сысертской ЦРБ с 26 июня. За это время лечение против COVID-19 в нём получили свыше 2,7 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе Сысертской центральной районной больнице.

"Региональным минздравом принято решение с 7 декабря перевести коечный фонд стационара Сысертской ЦРБ в штатный режим. Инфекционный госпиталь закрывается, оставшиеся пациенты переводятся в городские больницы Екатеринбурга", - сообщает больница.

После санитарной обработки всех помещений стационар начнёт принимать пациентов. С 7 декабря в больнице возобновится плановая и неотложная госпитализация.

Напомним, в Свердловской области в плановую медицинскую помощь уже вернули 2,5 тысячи коек.