«Омикрон» прорвался в Россию: пять главных вопросов о новом южноафриканском штамме коронавируса

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Мир обеспокоен распространением нового штамма коронавируса «омикрон». Изначально его обнаружили в Южно-Африканской Республике (ЮАР) в конце ноября, но буквально за полторы недели новая вариация COVID-19 разошлась и по другим странам. «Облгазета» собрала всю известную на настоящий момент информацию об «омикроне» и узнала, так ли опасен новый штамм.

Причина распространения

COVID-19 постоянно мутирует, поэтому учёные внимательно следят за его видоизменением и появлением новых вариаций. Но новый штамм из ЮАР, который Всемирная организация здравоохранения оперативно назвала греческой буквой «омикрон», встревожил тем, что в нём соединились многие мутации, встречающиеся в других штаммах: «дельте» (индийский штамм), «альфе» (британский), «гамме» (бразильский), «мю» (колумбийский).

— Предполагается, что это стало возможным потому, что «омикрон» возник в южных районах Африки, где большое количество населения больно ВИЧ и получает антиретровирусную терапию, — комментирует «Облгазете» ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики Александр Соловьёв. — У таких людей есть особенность со стороны иммунной системы, которая может обуславливать длительное течение ковида и нахождение вируса в организме несколько месяцев. Возможны варианты, когда человек инфицируется несколькими штаммами коронавируса. Поэтому в организме ВИЧ-инфицированных могут возникать такие новые штаммы, как «омикрон».

В целом чем более интенсивно распространяется коронавирус и чем больше людей заболевает, тем выше риск появления новых штаммов.

Заразность

Одна из основных причин беспокойства учёных и врачей – скорость распространения нового штамма ковида из ЮАР. Каков его инкубационный период и как быстро проявляются симптомы, учёные ещё выясняют. Но уже известно, что в южноафриканской провинции Гаутенг, где впервые выявили «омикрон», новый штамм вытеснил преобладавшую там ранее «дельту».

— Индийский вариант коронавируса был существенно быстрее, чем исходный уханьский. Поэтому сейчас самые негативные математические модельные прогнозы говорят, что «омикрон» может распространяться на 500 процентов скорее, чем уханьский штамм, — считает Александр Соловьёв. — Они могут не оправдаться, но то, что «омикрон» так стремительно вышел за пределы ЮАР, очень тревожит.

Характерные симптомы

В отличие от первоначального варианта COVID-19, широко распространяющийся и сегодня штамм «дельта» стал проявляться не только температурой, кашлем и потерей обоняния, но и тошнотой, рвотой, диареей, потерей аппетита. «Омикрон», по имеющимся сейчас данным, симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта не имеет. Южноафриканские врачи отмечают, что заболевшие новым штаммом коронавируса чаще всего жалуются на сильную усталость, слабость, головные боли и першение в горле — всё это легко спутать с обычным ОРВИ. Потери обоняния и вкуса, лихорадки может просто не быть.

При этом насколько тяжелее болеют «омикроном», чем другими штаммами, пока также непонятно: если верить данным из ЮАР, то это в большинстве относительно лёгкие случаи, но есть и госпитализируемые. Однако заболевают в первую очередь молодые люди и дети. Смертей от новой мутации коронавируса, по официальным данным, не зарегистрировано.

Повторное заражение

— Даже если человек переболел коронавирусом, то он может заразиться «омикроном», потому что это — другой, новый штамм, — говорит Александр Соловьёв. – Заразиться может любой. Просто разные риски и разные вероятности развития тяжёлого заболевания и летальности.

Эффективность вакцин

Большинство учёных уже говорят о том, что существующие вакцины от коронавируса будут менее эффективны против нового штамма ковида. И пока практика это подтверждает: значительная часть случаев заражения «омикроном» в Европе приходится на тех, кто вакцинировался или переболел ковидом ранее.

С появлением «омикрона» вероятность заразиться ковидом даже после полного курса вакцинации возрастает. Но, по мнению Александра Соловьёва, она всё же не такая высокая, как при полном отсутствии иммунитета к коронавирусу.

«Есть сценарий негативный, тяжёлый. Это в том случае, если вирус будет распространяться быстрее, если тяжесть заболевания останется высокой и при этом он сможет обходить существующие вакцины. Он, конечно же, всю историю с коронавирусом может во многом запустить по-новому», – цитирует ТАСС помощника Президента России Максима Орешкина, который высказал такое мнение в рамках пленарной сессии инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовёт!».

Между тем в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи уже заявили, что «Спутник V» и «Спутник Лайт» защитят от омикрон-штамма. При необходимости там готовы разработать новую версию вакцины против южноафриканского штамма за 45 дней.

КОММЕНТАРИЙ Ирина ТУЗАНКИНА, главный научный сотрудник института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ: – Вариаций для мутаций COVID-19 много, и они обязательно будут ещё: если вирус не изменяется, то он не живёт. По законам мутаций вирусов новый штамм, скорее всего, будет более заразным, но вряд ли приведёт к очень тяжёлому течению заболевания. По крайней мере пока в самой ЮАР, если верить информации оттуда, ничего более опасного не происходит. На мой взгляд, в ситуации с «омикроном» пока несколько перегибают палку: в дальнейшем он всё равно встанет в один ряд с другими штаммами ковида, а разные варианты ковид-вирусов встанут в ряд других вирусов, циркулирующих в популяции.

Омикрон в России Вчера днём ТАСС со ссылкой на пресс-службе Роспотребнадзора сообщил, что у двух человек, прибывших в Россию из ЮАР, обнаружен омикрон-штамм коронавируса. Ранее в нашей стране этого штамма не фиксировалось. Несколько дней назад Президент России Владимир Путин поручил властям регионов до 15 декабря утвердить местные планы действий по предотвращению распространения омикрон-штамма. После этого руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила в эфире телеканала «Россия-24», что ведомству потребуется около десяти дней на создание тест-системы для выявления штамма «омикрон». – Новый штамм может вызвать всплеск заражения, если жители не будут соблюдать хотя бы основные меры инфекционной защиты: масочный режим, личная гигиена, соблюдение социальной дистанции. А самое главное - нельзя пренебрегать вакцинацией против COVID-19. Прививка защитит от тяжелых проявлений и прежнего, и нового штамма вируса, – отметил главный внештатный специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов

«Закрываться» от вируса уже поздно После распространения информации о новом штамме коронавируса, многие страны стали приостанавливать авиасообщение с ЮАР. Россия также прекратила авиасообщение с девятью странами Африки и Гонконгом с конца ноября. Но специалисты говорят, что в этих действиях уже мало смысла. – Инфицироваться можно в промежуточных хабах – аэропортах, через которые перемешиваются туристические потоки, – комментирует Александр Соловьёв. – Уже известно и о случаях распространения «омикрона» внутри отдельных стран и даже сверхраспространения. Например, в Норвегии после рождественской вечеринки из 120 гостей больше половины оказались инфицированы новым штаммом. А в Дании после рождественского вечера старшеклассников «омикрон» выявили у 55 человек из 150 присутствующих.

Суд с ВОЗ Название, которое ВОЗ присвоила новому южноафриканскому штамму коронавируса, вызвало неожиданную реакцию. Основатель российской сети офтальмологических клиник «Омикрон» Александр Падар подал в суд на российское представительство ВОЗ из-за названия нового штамма ковида. Он считает, что ассоциация с новой мутацией наносит вред деловой репутации клиник и может вызвать отток клиентов.

Опубликовано в №226 от 07.12.2021