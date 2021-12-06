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Общество / Здравоохранение и здоровье
6 декабря 2021, 14:58

Терапевтический корпус больницы Первоуральска возвращается к приёму профильных пациентов

Медики в больнице.

Корпус начнёт приём пациентов 8 декабря. Фото: Галина Соловьёва.

Терапевтический корпус Первоуральской городской больницы вернётся к оказанию профильной медицинской помощи. Приём пациентов он начнёт послезавтра, 8 декабря.

Ковидный госпиталь, рассчитанный на 180 коек, в этом корпусе организовали в середине лета 2021 года. Как сообщает пресс-служба больницы, сейчас из-за снижения уровня заболеваемости коронавирусом он вновь возобновит основную деятельность. Расположенные в нём отделения терапии, кардиологии, пульмонологии, гематологии и реанимации до 8 декабря пройдут тщательную обработку.

Ранее «Областная газета» писала, что на Среднем Урале ещё один ковидный госпиталь прекращает работу. Он находится в Сысертской центральной районной больнице. 7 декабря медучреждение возобновляет плановую и неотложную госпитализацию.

Областная газета Свердловской области

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