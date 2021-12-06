В России выявили два первых случая заражения омикрон-штаммом

У двух прибывших из ЮАР россиян подтвердилось заболевание омикрон-штаммом коронавируса. Это первые случаи, выявленные в России.
Всего известно о девяти вернувшихся из ЮАР россиян, сдавших положительный тест на ковид. Они вернулись в Россию в начале декабря. Все ковид-пациенты госпитализированы, сообщали ранее в Роспотребнадзоре. Штаммовая принадлежность коронавируса у других пациентов устанавливается.
Напомним, что штамм коронавируса "омикрон" был зарегистрирован 11 ноября. Первый случай заражения выявили в Ботсване, а затем - в Южно-Африканской Республике.
Ранее Россия ввела 14-дневный карантин для граждан, возвращающихся из ЮАР.
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