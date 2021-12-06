В России выявили два первых случая заражения омикрон-штаммом

С момента выявления нового штамма коронавируса до выявления первых случаев в России прошло около месяца. Фото: Павел Ворожцов

У двух прибывших из ЮАР россиян подтвердилось заболевание омикрон-штаммом коронавируса. Это первые случаи, выявленные в России.

Всего известно о девяти вернувшихся из ЮАР россиян, сдавших положительный тест на ковид. Они вернулись в Россию в начале декабря. Все ковид-пациенты госпитализированы, сообщали ранее в Роспотребнадзоре. Штаммовая принадлежность коронавируса у других пациентов устанавливается.

Напомним, что штамм коронавируса "омикрон" был зарегистрирован 11 ноября. Первый случай заражения выявили в Ботсване, а затем - в Южно-Африканской Республике.

Ранее Россия ввела 14-дневный карантин для граждан, возвращающихся из ЮАР.

Читайте также:

Всё, что известно о новом штамме коронавируса "омикрон".

Из-за омикрон-штамма Израиль на 14 дней закрыл границы для иностранцев.

Александр Гинцбург: на разработку вакцины против омикрон-штамма потребуется не более 10 дней.