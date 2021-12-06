Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
6 декабря 2021, 15:30

В России выявили два первых случая заражения омикрон-штаммом

Врач в защитном костюме в лаборатории

С момента выявления нового штамма коронавируса до выявления первых случаев в России прошло около месяца. Фото: Павел Ворожцов

У двух прибывших из ЮАР россиян подтвердилось заболевание омикрон-штаммом коронавируса. Это первые случаи, выявленные в России.

Всего известно о девяти вернувшихся из ЮАР россиян, сдавших положительный тест на ковид. Они вернулись в Россию в начале декабря. Все ковид-пациенты госпитализированы, сообщали ранее в Роспотребнадзоре. Штаммовая принадлежность коронавируса у других пациентов устанавливается.

Напомним, что штамм коронавируса "омикрон" был зарегистрирован 11 ноября. Первый случай заражения выявили в Ботсване, а затем - в Южно-Африканской Республике.

Ранее Россия ввела 14-дневный карантин для граждан, возвращающихся из ЮАР.

Читайте также:

Всё, что известно о новом штамме коронавируса "омикрон".

Из-за омикрон-штамма Израиль на 14 дней закрыл границы для иностранцев.

Александр Гинцбург: на разработку вакцины против омикрон-штамма потребуется не более 10 дней.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.12.2021, 17:50 / Общество
За неделю уровень заболеваемости ОРВИ на Среднем Урале увеличился на четверть
06.12.2021, 17:36 / Культура
Умер композитор Олег Эмиров, сотрудничавший с группами "Сплин" и "Колибри"
06.12.2021, 17:27 / Общество
В Качканаре открыли диагностический центр стоимостью более 100 миллионов рублей
06.12.2021, 17:18 / Общество
В Екатеринбурге за неделю из-за инфекций на дистант отправили 234 класса
06.12.2021, 16:55 / Экономика
С начала года число занятых на Среднем Урале снизилось на 30 тысяч человек