За неделю уровень заболеваемости ОРВИ на Среднем Урале увеличился на четверть

За неделю уровень заболеваемости ОРВИ на Среднем Урале увеличился на четверть. Фото: Галина Соловьёва.

Занеделюс 29 ноябряпо 5 декабря 2021 годаОРВИзаразились 47 480жителейСреднегоУрала. Этовышеуровняэпидпорогапосовокупномунаселениюна 60,9 % ибольше, чемнапрошлойнеделе, на 26,3%.

Большинство заболевших - 64% - дети. Максимальный уровень заболеваемости отмечается среди детей в возрасте 3-6 лет.

Неблагополучным по заболеваемости ОРВИ признан ГО Богданович. На его территории показатели заболеваемости выше среднеобластного в полтора раза и более.

В Екатеринбурге за неделю ОРВИ подхватили 25 967 человек. Эта цифра выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 91,6% и на 28,1% больше, чем на прошлой неделе.

При этом, как отмечают в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в нашем регионе снижается заболеваемость внебольничными пневмониями. За неделю зафиксировано 1 642 случая внебольничных пневмоний. Это ниже уровня прошлой недели на 26,4%.

В уральской столице отмечено 597 случаев внебольничных пневмоний. Этот показатель ниже уровня прошлой недели на 28,77%.

Неблагополучными по заболеваемости пневмониями названы Сысертский ГО, Североуральский ГО, ГО Первоуральск, ГО Нижняя Салда, МО Город Каменск-Уральский, ГО Верхотурье, Нижнесергинский МР, ГО Красноуральск, Асбестовский ГО, MO Город Алапаевск, Березовский ГО.

Ранее "Областная газета" писала, что заболеваемость ОРВИ в Свердловской области растёт, а пневмониями - падает. Эта тенденция сохраняется и на этой неделе.