Число заболевших COVID-19 свердловчан превысило 183 тысячи

В Свердловской области с начала пандемии коронавирус подхватили 183 429 человек. На регион приходится почти 1,9% заразившихся в стране. В России число инфицированных составляет 9 833 749.
По данным федерального оперштаба, Средний Урал находится на шестой строчке среди регионов по числу заболевших COVID-19 за всё время. На первом месте Москва (1 966 374 ковид-пациентов), на втором ‒ Санкт-Петербург (802 283), на третьем ‒ Московская область (601 248). В топ-5 антирейтинга также вошли Нижегородская и Самарская области (218 437 и 185 163 соответственно).
Лидерами по числу заболевших коронавирусом в Свердловской области на 6 декабря остаются пять муниципалитетов, информирует региональное Управление Роспотребнадзора. В них выявлены свыше 6 тысяч заразившихся коронавирусом:
- Екатеринбург (68 645),
- Нижний Тагил (15 417),
- Первоуральск (9 348),
- Каменск-Уральский и Каменский район (7 338),
- Ревда (6 330).
На эти города приходится почти 58,4% от общего числа ковид-пациентов, выявленных в области за всё время.
Региональный оперштаб сообщает, что общее число выздоровевших свердловчан достигло 159 697. Также зарегистрировано 8 627 случаев смерти. На лечении остаются более 15,1 тысячи пациентов. Состояние 502 госпитализированных оценивается как тяжёлое.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале