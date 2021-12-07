Каждый пациент – как брат

За 43 года работы от пациентов Людмилы Постниковой не поступило ни одной жалобы. Фото: Галина Соколова

Горный Алтай – при этих словах у Людмилы ПОСТНИКОВОЙ сладко щемит сердце и вспоминается отчий дом, где родители находили время и ласковое слово для каждого из своих восьмерых детей. И профессию врача Людмила Григорьевна выбрала тогда же – в детстве уж очень ей хотелось вылечить отца Григория Васильевича НАГИХ, пришедшего с войны с осколком в теле. Прошли годы, а полученные в юности уроки добросердечности и сегодня определяют характер Людмилы Постниковой, ставшей пульмонологом, её поведение с пациентами.

«Буквально жили в больнице»

Людмила Григорьевна окончила в 1978 году Томский медицинский институт (сейчас это Сибирский государственный медицинский университет). При распределении было несколько вариантов – все далеко от отчего дома. Старшая сестра Валентина, проживающая в Челябинске, позвала на Урал. Людмила нашла в списке Нижний Тагил и отправилась в путь. В город прибыла вечером, увидела поднимающиеся к небу «лисьи хвосты» от мартенов и невольно ужаснулась. На Вагонку добралась поздно, поэтому переночевать ей предложили прямо в больнице.

– Утром встретилась с начмедом Ниной Александровной Калугиной. Она объяснила, что для больницы востребованы пульмонологи, и предложила освоить за время ординатуры эту специализацию. Я и сама поняла, что в городе с такой экологией заболевания дыхательных путей распространены, – рассказывает Людмила Григорьевна.

Может, и не задержалась бы надолго девушка в рабочем городе, но встретила здесь свою вторую половинку – будущий муж работал на Уралвагонзаводе. Вскоре пара сыграла свадьбу, и Людмила стала Постниковой.

Некоторые считают время от понедельника до пятницы, другие измеряют его отпусками. Людмила Григорьевна жила от дежурства до дежурства: нагрузки в больнице всегда были высокими.

– Не видела, как сын Алексей рос. Он попросит меня проверить уроки, а я с дежурства вернулась: слушаю и постепенно засыпаю, – вспоминает наша собеседница.

Ещё меньше времени на семью и отдых осталось после 1998 года, когда Людмилу Постникову назначили заведовать отделением. Не было у неё ни сада, ни другого хобби.

– Мы буквально жили в больнице, – признаётся женщина. – Поэтому и подруги мои либо коллеги, либо бывшие пациентки. К нам в основном приходят хроники – с бронхиальной астмой, другими заболеваниями органов дыхания, вот и встречаемся регулярно.

Жалобы отсутствуют

Людмила Григорьевна занимается одним делом более 40 лет, но скучным его не считает. Она находит возможность постоянно пополнять багаж знаний, интересуется новациями в пульмонологии и терапии. Не раз врача Постникову коллеги делегировали на научно-практические конференции, понимая, что она не просто узнает о достижениях отечественной медицины, но и внедрит новые методы лечения в своём отделении.

Людмила Постникова воспитала множество учеников. Она передаёт практические навыки студентам Нижнетагильского медицинского колледжа, проводит обучающие семинары для молодых сотрудников, участвует в телемедицинских конференциях. Младшие коллеги признаются, что врач первой категории Постникова служит для них примером выполнения служебного долга, а сверстники считают её душой коллектива.

Есть в биографии доктора ещё один удивительный факт – полное отсутствие жалоб пациентов. Как же удаётся Людмиле Григорьевне подобрать ключик к самым разным людям, ведь иногда больной просто зациклен на негативе?

– У нас была большая семья, все друг о друге заботились, опекали младших. Эта привычка осталась на всю жизнь. Если у меня сложный пациент, я представляю на его месте своего брата. Контакт устанавливается, дальше за его выздоровление мы боремся уже вместе, – поясняет Людмила Постникова.

Все знания и многолетний опыт пригодились врачу Постниковой в «красной зоне». Городская больница №1 весной 2020 года была перепрофилирована и стала главным ковидным госпиталем Горнозаводского управленческого округа. Здесь развёрнуто несколько сотен коек для пациентов с COVID-19. Обрушившемуся на планету вирусу в первой горбольнице дают профессиональный отпор. Все усилия и действия Людмилы Постниковой направлены на достижение одной цели – сохранить человеку жизнь и вернуть здоровье.

КСТАТИ За 43 года, что пульмонолог Постникова работает в больнице №1, в учреждении сменилось несколько главных врачей. У Людмилы Григорьевны есть почётные грамоты, подписанные каждым из них. Также её труд отмечен грамотами министерства здравоохранения Свердловской области и главы Нижнего Тагила. В 2021 году врача-пульмонолога наградили знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.