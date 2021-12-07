23 больницы на Среднем Урале получили новые маммографы

Каждый год на Среднем Урале опухоли молочных желез находят примерно у 1,2 тысяч женщин. Фото: Галина Соколова.

В 2021 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения в 23 свердловских медучреждения поступило современное диагностическое оборудование Mammoscan-208. Благодаря этому возможность пройти обследование груди получили не только пациентки больниц, расположенных в густонаселённых районах Среднего Урала, но и на отдалённых территориях региона.

Новые маммографы позволят выявлять опухолевые образования молочной железы на ранних стадиях. Это поможет существенно снизить смертность женщин от рака груди.

В настоящее время в Ивделе, Каменске-Уральском, Качканаре, Сысерти завершается подготовка диагностического оборудования к эксплуатации. Новые маммографы определят даже самые незначительные патологии. При низкой лучевой нагрузке на пациенток можно получать изображения высокого разрешения.

Как сообщает региональный минздрав, в нашей области более 70% всех опухолей молочных желез выявляют на ранних стадиях. Более 33% всех случаев рака груди удается обнаружить за счёт своевременных диспансеризаций и профосмотров. Каждый год на Среднем Урале опухоли молочных желез находят примерно у 1,2 тысяч женщин.

Ранее "Областная газета" писала, что для профилактики онкозаболеваний женщинам нужно чаще посещать гинеколога.